Леша Свик
Леша Свик

16+
Возраст 16+

О концерте

Леша Свик в Омске

Готовьтесь к незабываемым вечерам с артистом, чьи проникновенные баллады с узнаваемым вокалом завоевали сердца слушателей. Его произведения наполнены личными переживаниями, которые многие смогут почувствовать и понять. Каждая песня - это история, готовая разв unfold на сцене.

Творческий путь

Яркий представитель современной поп-сцены, чьи треки регулярно попадают в топы самых прослушиваемых композиций года. Его музыка — проникновенные баллады с узнаваемым вокалом, наполненные личным опытом и переживаниями, в которых многие узнают себя. Среди самых узнаваемых релизов — «Дым» и «Малиновый свет», которые не так давно входили в топ 30 самых популярных треков ВКонтакте. «Дым» — более 163 млн просмотров просмотров на YouTube, «Малиновый свет» — суммарно более 205 млн просмотров, «Самолеты» — суммарно более 112 млн просмотров, «Луна» — суммарно более 402 млн просмотров, «Плакала» — суммарно более 195 млн просмотров, «Я хочу танцевать» — суммарно более 36 млн просмотров. В прошлом году список громких релизов Леши Свика пополнился авторскими сольными треками: «Если бы не ты», «Загоны» и «Sunshine», коллаборациями: «Не вспоминай» с NILETTO и Олегом Майами, «Зеркала» — дуэт с NILETTO, «Без тебя я тону в этом море» - фит с группой 5УТРА, а также новой интерпретацией хита Владимира Преснякова «Замок из дождя».

Эмоции на сцене

На его концертах зрители не просто слушают музыку, а переживают каждую ноту. Мы приглашаем вас на уникальные спектакли, которые подарят вам возможность ощутить атмосферу искренности и глубины. Это будет вечер, наполненный эмоциями, которые останутся с вами надолго.

Приходите и убедитесь сами, как музыка может объединять людей и вдохновлять на новые свершения!

 

Купить билет на концерт Леша Свик

В других городах
Март
6 марта пятница
20:00
Ангар Омск, Кемеровская, 1, корп. 3, РЦ «Драйв-клуб»

