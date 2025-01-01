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Леша Свик
Киноафиша Леша Свик

Леша Свик

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Звезда российского хаус-рэпа: Леша Свик с концертом в Сочи

Леша Свик, известный российский рэп-исполнитель, прошел классический путь «через тернии к звездам». Выросший в неблагополучном районе Екатеринбурга - Уралмаше, он долго и упорно шел к своей цели, чтобы стать одной из ярких звезд отечественной музыкальной сцены.

Успех и популярность

Сегодня Леша Свик может похвастаться множеством хитов, которые по праву занимают места в «избранном» многих поклонников хаус-рэпа. Его композиции, такие как «Малиновый свет», «Я хочу танцевать» и «Дым», продолжают звучать на радиостанциях и в клубах, вызывая восторг у зрителей.

Интересные факты

Леша Свик не только талантливый музыкант, но и харизматичный артист, который активно участвует в музыкальных проектах и сотрудничает с другими исполнителями. Его уникальный стиль и запоминающиеся мелодии сделали его культовой фигурой среди молодежи. Не упустите возможность увидеть его живое выступление, которое обещает стать настоящим праздником для всех любителей музыки!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 31 июля
Vinograd Сочи, Бестужева, 1/1, ТРЦ «Мандарин»
22:00 от 3000 ₽

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