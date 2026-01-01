Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Леша Свик. Большой сольный концерт
Киноафиша Леша Свик. Большой сольный концерт

Леша Свик. Большой сольный концерт

12+
Возраст 12+

О концерте

Лёша Свик: концерт в Краснодаре

В Краснодаре Кроп Arena состоится сольный концерт одного из самых искренних артистов современной сцены — Лёши Свика. Его выступления — это не просто музыка, а душевные встречи, в которых каждый трек превращается в личную историю для слушателя.

В программе концерта ожидать можно не только новые композиции, но и уже полюбившиеся хиты, такие как «Дым», «Малиновый свет», «Плакала» и «Не вспоминай». Эти песни уже набрали десятки миллионов просмотров и лайков, завоевав сердца зрителей по всей стране.

Атмосфера на концерте Свика всегда уникальна: артисты и зрители ведут живой диалог, передавая эмоции и переживания друг другу. Его актуальное звучание жанров поп и R&B сочетает в себе лирику о любви, поиск себя и глубокие чувства.

Концерт Лёши Свика будет актуален для тех, кто ценит музыку, проникающую в душу. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события!

Купить билет на концерт Леша Свик. Большой сольный концерт

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
11 апреля суббота
19:00
Кроп Arena Краснодар, Путевая, 5/1
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Вечер органной музыки
6+
Классическая музыка
Вечер органной музыки
29 мая в 19:00 Концертный зал органной и камерной музыки
от 550 ₽
Просто Лера
12+
Поп
Просто Лера
18 марта в 19:00 Sgt. Peppers Bar
от 2200 ₽
Хиты Сан-Ремо с симфоническим оркестром
12+
Эстрада
Хиты Сан-Ремо с симфоническим оркестром
3 марта в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше