Леша Свик. Большой сольный концерт
Билеты от 2500₽
Киноафиша Леша Свик. Большой сольный концерт

Леша Свик. Большой сольный концерт

12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте

Лёша Свик: Большой сольный концерт в VK Stadium

Один из самых искренних артистов сцены, Лёша Свик, готовится к новым встречам с поклонниками в рамках своего большого тура. Его концерты − это не просто музыка, а настоящие душевные беседы, где каждая композиция становится личной историей для слушателя.

Что услышат зрители?

В программе концерта зрителей ожидают как новые композиции, так и уже полюбившиеся хиты. Среди них такие знаменитые треки, как «Дым», «Малиновый свет», «Плакала», «Не вспоминай» и многие другие.

Песни Лёши Свика набирают десятки миллионов просмотров и лайков на музыкальных платформах. Его концерты всегда становятся уникальными событиями, превращая выступление в живой диалог с залом. Актуальное звучание, сочетание с глубокими текстами о любви и поиске себя формируют неповторимую атмосферу.

Лично для каждого

Лёша Свик умеет создать атмосферу, в которой каждый зритель ощущает себя частью одного целого. Каждый концерт − это не просто шоу, а возможность ощутить нюансы человеческих эмоций и переживаний. Приходите послушать музыку, которая станет частью вашего личного опыта!

Апрель
17 апреля пятница
19:00
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17
от 2500 ₽

