Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лёша Шамутило. Стендап-концерт
Киноафиша Лёша Шамутило. Стендап-концерт

Лёша Шамутило. Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

Лёша Шамутило: стендап-концерт в Stage Standup Club

Алексей Шамутило — яркая звезда современного стендапа, который завоевал сердца зрителей своим оригинальным юмором и искренностью. Победитель третьего сезона «Открытого Микрофона» на ТНТ, он также выступал в рамках таких проектов, как «StandUp», «Книжный Клуб» и «Разгоны» на youtube-канале Stand Up Club #1.

Кто такой Алексей Шамутило?

Алексей — не просто комик, но и многогранный артист, активно участвующий в различных юмористических проектах, включая известный youtube-проект «Роастбаттл» на LABELCOM. Его уникальный стиль и умение работать с аудиторией делают каждый его стендап незабываемым событием.

Что ждать от концерта?

На стендап-концерте в Stage Standup Club Алексей предложит зрителям свою оригинальную программу, полную свежих шуток и интересных наблюдений. Приходите, чтобы насладиться неповторимой атмосферой юмора и веселья!

Не упустите возможность увидеть выступление одного из самых ярких представителей современного стендапа. Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт Лёша Шамутило. Стендап-концерт

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
19 декабря пятница
19:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
20 декабря суббота
21:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
6 января в 20:00 Commode
от 1690 ₽
Стендап концерт топовых комиков с TV и Yоutube
18+
Юмор
Стендап концерт топовых комиков с TV и Yоutube
24 декабря в 21:10 Стендап-клуб на Белинского
от 690 ₽
Rammstein Tribute
18+
Тяжелый рок
Rammstein Tribute
23 января в 20:00 Jagger
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше