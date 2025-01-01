Лёша Шамутило: стендап-концерт в Stage Standup Club

Алексей Шамутило — яркая звезда современного стендапа, который завоевал сердца зрителей своим оригинальным юмором и искренностью. Победитель третьего сезона «Открытого Микрофона» на ТНТ, он также выступал в рамках таких проектов, как «StandUp», «Книжный Клуб» и «Разгоны» на youtube-канале Stand Up Club #1.

Кто такой Алексей Шамутило?

Алексей — не просто комик, но и многогранный артист, активно участвующий в различных юмористических проектах, включая известный youtube-проект «Роастбаттл» на LABELCOM. Его уникальный стиль и умение работать с аудиторией делают каждый его стендап незабываемым событием.

Что ждать от концерта?

На стендап-концерте в Stage Standup Club Алексей предложит зрителям свою оригинальную программу, полную свежих шуток и интересных наблюдений. Приходите, чтобы насладиться неповторимой атмосферой юмора и веселья!

Не упустите возможность увидеть выступление одного из самых ярких представителей современного стендапа. Ждем вас на концерте!