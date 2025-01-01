Лёша Шамутило. Стендап-концерт

Стендап-вечер с Алексеем Шамутило

Зрителей ждёт увлекательный вечер юмора и искромётного стендапа! На сцене Stage Standup Club выступит Алексей Шамутило — известный комик, который покорил сердца зрителей благодаря своим выступлениям на телевидении и в YouTube.

О артистe

Aлексей Шамутило — победитель третьего сезона Открытого Микрофона на ТНТ, участник популярных проектов StandUp, а также автор контента для Книжного Клуба и Разгонов на YouTube-канале Stand Up Club #1. Также он является участником проекта Роастбаттл на LABELCOM.

Что ожидать от вечера?

На стендап-концерте вас ждут остроумные шутки, свежие наблюдения и, конечно же, много смеха! Алексей расскажет уникальные истории из личной жизни и поделится оригинальными мнениями о привычных вещах. Этот вечер станет идеальным способом провести время с друзьями или отвлечься от повседневной рутины.

Дополнительная информация

Приходите, чтобы зарядиться позитивом и насладиться отменным юмором от одного из самых ярких комиков страны!