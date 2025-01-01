Меню
Лёша Шамутило. Стендап-концерт
Лёша Шамутило. Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-вечер с Алексеем Шамутило

Зрителей ждёт увлекательный вечер юмора и искромётного стендапа! На сцене Stage Standup Club выступит Алексей Шамутило — известный комик, который покорил сердца зрителей благодаря своим выступлениям на телевидении и в YouTube.

О артистe

Aлексей Шамутило — победитель третьего сезона Открытого Микрофона на ТНТ, участник популярных проектов StandUp, а также автор контента для Книжного Клуба и Разгонов на YouTube-канале Stand Up Club #1. Также он является участником проекта Роастбаттл на LABELCOM.

Что ожидать от вечера?

На стендап-концерте вас ждут остроумные шутки, свежие наблюдения и, конечно же, много смеха! Алексей расскажет уникальные истории из личной жизни и поделится оригинальными мнениями о привычных вещах. Этот вечер станет идеальным способом провести время с друзьями или отвлечься от повседневной рутины.

Дополнительная информация

Приходите, чтобы зарядиться позитивом и насладиться отменным юмором от одного из самых ярких комиков страны!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 октября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
Хор Festino п/у А.Макаровой, аб-т №1
28 декабря в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 700 ₽
Vincent Gross Quartet (USA)
6+
Джаз
Vincent Gross Quartet (USA)
7 октября в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
от 2500 ₽
6+
Классическая музыка
ЗКР, А.Соловьев, О.Перетятько Аб-т № 7
7 марта в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 1400 ₽
