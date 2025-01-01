Лёша Шамутило. Стендап-концерт

Приглашаем вас на захватывающий спектакль с участием талантливого комика Алексея Шамутило.
Алексей Шамутило – победитель третьего сезона «Открытого Микрофона» на ТНТ. Он известен своей способностью превращать обыденные ситуации в комедийные шедевры. В этом спектакле зрители смогут насладиться не только юмором, но и глубокими размышлениями о жизни, любви и дружбе.
Этот вечер будет интересен всем любителям качественного юмора и театрального искусства. Приходите вместе с друзьями и зарядитесь положительной энергией!
Билеты можно приобрести на сайте театра и в кассах. Не откладывайте на последний момент, так как количество мест ограничено!
Ждем вас на незабываемом вечере с Алексеем Шамутило!