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Лёша Шамутило. Стендап-концерт
Киноафиша Лёша Шамутило. Стендап-концерт

Лёша Шамутило. Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Театральный вечер с Алексеем Шамутило

Приглашаем вас на захватывающий спектакль с участием талантливого комика Алексея Шамутило. 

О спектакле

Алексей Шамутило – победитель третьего сезона «Открытого Микрофона» на ТНТ. Он известен своей способностью превращать обыденные ситуации в комедийные шедевры. В этом спектакле зрители смогут насладиться не только юмором, но и глубокими размышлениями о жизни, любви и дружбе.

Интересные факты

  • Алексей является участником популярных проектов StandUp на ТНТ и youtube-проекта Роастбаттл на LABELCOM.
  • Своими наблюдениями и остроумием он завоевал сердца зрителей по всей стране.
  • Спектакль включает в себя не только стендап, но и элементы театрализованного представления.

Для кого этот спектакль?

Этот вечер будет интересен всем любителям качественного юмора и театрального искусства. Приходите вместе с друзьями и зарядитесь положительной энергией!

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте театра и в кассах. Не откладывайте на последний момент, так как количество мест ограничено!

Ждем вас на незабываемом вечере с Алексеем Шамутило!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:00 от 1500 ₽

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