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Лёша Шамутило. Проверка материала
Билеты от 800₽
Киноафиша Лёша Шамутило. Проверка материала

Лёша Шамутило. Проверка материала

18+
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Новый проект Алексея Шамутило на сцене Still Standup Moscow

Алексей Шамутило, победитель третьего сезона «Открытого Микрофона» на ТНТ, готов порадовать своих поклонников новым театральным спектаклем. Этот талантливый комик уже завоевал популярность в различных проектах, включая Stand-up на ТНТ и «Книжный Клуб», а также стал лицом YouTube-канала Stand Up Club #1.

Кто такой Алексей Шамутило?

Алексей — не просто стендап-комик, но и участник знаковых проектов, таких как «Разгоны» на YouTube и «Роастбаттл» на LABELCOM. Его уникальный стиль и искрометный юмор делают каждое выступление незабываемым. Зрители обязательно оценят его умение взаимодействовать с публикой и создавать особую атмосферу.

Что ждать от спектакля?

В новом спектакле Алексей Шамутило покажет свои лучшие номера, а также предложит зрителям уникальный взгляд на повседневные ситуации. Ожидайте массу неожиданностей, остроумных шуток и, конечно, порцию позитива.

Не упустите возможность увидеть Алексея Шамутило на сцене — это будет вечер, наполненный смехом и хорошим настроением!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 июля
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
19:00 от 800 ₽
18 сентября
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
19:00 от 800 ₽

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