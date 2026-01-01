Оповещения от Киноафиши
О концерте
Лёша Шамутило / Стендап-концерт
Лёша Шамутило / Стендап-концерт
18+
юмор
Возраст
18+
В других городах
Март
20 марта
пятница
19:00
Stage Standup Club
Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
Купить билеты
21 марта
суббота
18:30
Stage Standup Club
Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
Купить билеты
В ближайшие дни
18+
Живая музыка
Вечеринка
Музыкальное лото
20 марта в 19:00
Суарэ
от 1190 ₽
6+
Классическая музыка
Великолепие Шопена. Виртуоз ХХI века Антон Самсонов (фортепиано)
25 апреля в 19:00
Концертный зал духовой академии Воронцова
от 800 ₽
16+
Поп
Игорь Корнелюк
1 мая в 20:00
Jagger
Билеты
