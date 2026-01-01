Оповещения от Киноафиши
Лёша Шамутило / Стендап-концерт
Лёша Шамутило / Стендап-концерт

Лёша Шамутило / Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

Март
20 марта пятница
19:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21 марта суббота
18:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»

