Лёша Полубояров. Стендап-концерт
Лёша Полубояров. Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

Лёша Полубояров: стендап-концерт в Санкт-Петербурге

Обладатель самого экспрессивного стиля в питерской комедии, Лёша Полубояров, представляет свой новый стендап-концерт. Этот талантливый артист знаменит своей искренностью и юмором, способным вызвать смех даже в самые непростые моменты.

Почему стоит посетить концерт?

Если вы хотите, чтобы весь концерт прошёл с максимальной энергетикой и накалом эмоций, это именно то мероприятие, которое вам нужно! Полубояров не только заставит вас смеяться до слёз, но и поделится с публикой личными историями, которые заставят задуматься о жизни с новой стороны.

Не пропустите!

Стендап-концерт Лёши Полубоярова — это отличная возможность провести вечер в компании харизматичного комика. Подготовьтесь к тому, что вы будете смеяться, а также, возможно, переживать моменты ностальгии и сопереживания. Не упустите шанс увидеть его живьем!

Купить билет на концерт Лёша Полубояров. Стендап-концерт

Январь
5 января понедельник
19:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 800 ₽

