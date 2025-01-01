Лёша Полубояров. Проверочный стендап-концерт

Меню
18+
О концерте

Проверочный стендап-концерт Лёши Полубоярова

Приглашаем вас на уникальное событие – стендап-концерт Лёши Полубоярова, обладателя самого экспрессивного стиля в питерской комедии. Этот артист привнес в мир юмора свою неповторимую энергетику, которая запоминается с первого взгляда.

Кто такой Лёша Полубояров?

Лёша Полубояров – известный комик и стендап-артист, который зарекомендовал себя как один из самых ярких представителей современного юмора. Его выступления наполнены оригинальными шутками и забавными историями из жизни, которые заставляют зрителей смеяться до слёз.

Что вас ждёт на концерте?

На этом стендап-концерте вы сможете насладиться уникальным стилем Лёши, который сочетает в себе иронию, самокритику и остросоциальные темы. Если вы хотите, чтобы весь концерт прошёл «капслоком», то это именно то, что вам нужно! Лёша умеет создавать невероятную атмосферу, в которой каждый зритель ощущает себя частью шоу.

Билеты и дополнительные сведения

Билеты можно приобрести на официальном сайте театра и в кассах. Рекомендуем не откладывать покупку, так как места раскупаются очень быстро!

Приходите и готовьтесь к незабываемой вечеринке смеха с Лёшей Полубояровым!

Декабрь
22 декабря понедельник
19:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 500 ₽

