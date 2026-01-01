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Лес
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Спектакль Лес

Постановка
Комедианты 16+
Продолжительность 3 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Атмосфера классического театрального действа в пьесе Александра Островского 

Спектакль «Лес» А.Н. Островского — это яркое театральное произведение, которое раскрывает мир актеров и комедиантов. В данной пьесе каждый персонаж исполняет свою роль на сцене, создавая атмосферу настоящего театра.

Сюжет и персонажи

В центре действия — помещица Гурмыжская, страстно любящая устраивать концерты и музыкальные вечера в своем имении. Она предстает перед гостями как примадонна, демонстрируя свои таланты в пении и игре. В этом маленьком мире усадьбы Пеньки герои не просто живут, они «красуются», изображая благородство и бескорыстие, которые на самом деле скрывают корысть и расчет.

Каждый персонаж спектакля находится под ярким светом софитов и вниманием зрителей, словно под объективами видеокамер. В этом концертно-показном безумии растет юная племянница Гурмыжской Аксюша и молодой нищий дворянин Буланов. В их жизни появляется также племянник помещицы — актер Несчастливцев, чье трагическое благородство станет катализатором неожиданных событий.

Уникальные особенности спектакля

«Лес» — это не только комедия, но и глубокая социальная драма, отражающая сложные человеческие отношения. Каждый герой играет свою роль, и даже в самых смешных ситуациях проскальзывают серьезные темы. Спектакль поднимает вопросы о человеческой природе, о том, как часто мы представляем себя в выгодном свете, скрывая истинные чувства.

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который заставит вас задуматься о многом и, возможно, увидеть себя в отражении героев.

Режиссер
Михаил Левшин
В ролях
Андрей Шимко
Максим Сергеев
Максим Сергеев
Нина Мещанинова
Геннадий Спириденков
Юлия Бурцева

Фотографии

Лес Лес Лес Лес
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