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Лес
Билеты от 1000₽
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Спектакль Лес

Постановка
Сфера 12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Классическая пьеса Островского в театре "Сфера"

Действие спектакля разворачивается в усадьбе Гурмыжских, где внимание сосредоточено на разложении дворянского общества и приходе дельцов нового времени.

Мир упадка и лицемерия
Здесь деньги решают больше, чем чувства, а лицемерие помещицы Гурмыжской и её ухажера Буланова царит повсюду, создавая атмосферу безнравственности и пустоты.

Возвращение трагика Несчастливцева
Когда племянник Гурмыжской, трагик Несчастливцев, возвращается в усадьбу, он становится зеркалом, которое выявляет все пороки и грехи окружающих, обнажая их лицемерие и тщеславие.

Режиссер
Сергей Виноградов
Сергей Виноградов
В ролях
Ирина Сидорова
Татьяна Филатова
Александр Пацевич
Антон Алипов
Павел Степанов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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