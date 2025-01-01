Спектакль Лес

Классическая пьеса Островского в театре "Сфера"

Действие спектакля разворачивается в усадьбе Гурмыжских, где внимание сосредоточено на разложении дворянского общества и приходе дельцов нового времени.

Мир упадка и лицемерия

Здесь деньги решают больше, чем чувства, а лицемерие помещицы Гурмыжской и её ухажера Буланова царит повсюду, создавая атмосферу безнравственности и пустоты.

Возвращение трагика Несчастливцева

Когда племянник Гурмыжской, трагик Несчастливцев, возвращается в усадьбу, он становится зеркалом, которое выявляет все пороки и грехи окружающих, обнажая их лицемерие и тщеславие.