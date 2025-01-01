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Лес
Билеты от 800₽
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Спектакль Лес

Постановка
Новый драматический театр 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Трагикомедия о столкновении театра и жизни по Островскому

Провинциальный актер-трагик Несчастливцев, совершая традиционный маршрут русских антрепризных артистов из «Керчи в Вологду», неожиданно оказывается неподалеку от имения своей тетушки Раисы Павловны Гурмыжской.

Неожиданный визит и судьбоносное решение

Его незапланированный визит в поместье дальней родственницы совпадает с судьбоносным решением помещицы распродать лес. Мотивы такого легкомысленного поведения Гурмыжской становятся интригой для всех обитателей ее поместья и всей округи.

Роль Несчастливцева: трагик в реальной жизни

Несчастливцев, скрывая свою реальную роль в жизни и играя благородного состоятельного родственника, с величайшей силой своего трагического темперамента внедряется в гущу событий. Однако, его попытки создать благородный образ становятся причиной нелепых ситуаций. Он не осознает, насколько смешным он выглядит в реальности, где важны не идеалы, а банальные человеческие пороки.

Мир, где размыты границы моральных устоев

Так Театр встречается с жизнью, в которой уже размыты границы моральных устоев. Здесь пахнет шальными деньгами, а на смену непререкаемым идеалам пришли черствость, эгоизм, грубая корысть и похотливая распущенность. Театр сталкивается с той самой жизнью, отражением которой он должен быть.

Комедия о противоречиях жизни и искусства

Узнают ли театр и жизнь друг друга? Эта комедия задает нам этот вопрос, отражая сложности и противоречия, возникающие на стыке идеалов и реальности.

Режиссер
Евгений Ланцов
В ролях
Ирина Мануйлова
Екатерина Демакова
Алексей Спирин
Олег Бурыгин
Максим Городов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
19:00 от 800 ₽

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