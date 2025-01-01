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Лес
Билеты от 1200₽
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Спектакль Лес

12+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Страсти, коварства и комедийный драйв в русской усадьбе

Добро пожаловать в старинную русскую усадьбу «Пеньки», где кипят страсти, интриги и коварства. Богатая барыня в возрасте мечтает о любви с юным гимназистом, бедная девушка-бесприданница желает выйти замуж, а сосед-помещик хочет купить участки леса по дешевке. Каждое из этих желаний имеет свою цену, но деньги — далеко не у всех. В центре всего этого — пышная и хитрая барыня, готовая на всё ради своей цели. Это комедия, в которой старинные интриги и желание наживы сталкиваются с глупыми заблуждениями и абсурдными ситуациями.

Режиссура и стиль
Забудьте обыденную классику! Это яркая, динамичная комедия, насыщенная юмором, неожиданными поворотами и ситуациями, которые обостряются до предела. Напряжённые сцены с элементами фарса сочетаются с живыми персонажами, каждый из которых раскрывается через свою личную, порой комичную мотивацию.

Главная роль
В главной роли — Олеся Железняк, чья неподражаемая игра делает этот спектакль по-настоящему ярким. Ее персонаж — это смесь хитроумной барыньки, эмоциональной и страстной женщины, которая готова пойти на всё ради своей цели.

Почему стоит увидеть
Спешите увидеть одну из самых ярких и живых комедий в театральной Москве! Вас ждут сцены, полные абсурдных ситуаций и сатирических замечаний о социальной и человеческой сущности, но сделано это с таким юмором и изяществом, что трудно удержаться от смеха.

Режиссер
Роман Самгин
В ролях
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Игорь Бочкин
Игорь Бочкин
Иван Агапов
Юлия Куварзина
Ирина Бякова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
19:00 от 1200 ₽
20 сентября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
20:00 от 1200 ₽

Фотографии

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