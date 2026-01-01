Спектакль Лес

Комедия с элементами мелодрамы по А. Островскому в Омском театре драмы

В Омском государственном театре драмы пройдет комедия с элементами мелодрамы. Сюжет расскажет о богатой вдове, которая вышла замуж за двадцатилетнего оболтуса, актёре с мечтой о собственном театре, девушке, не позволившей выйти за любимого, и коммерсанте, зарабатывающем на людской глупости. Это смешное и трогательное повествование охватывает темы боли и горечи.

Краткий обзор сюжета

Основные герои истории:

Богатая вдова, которая влюбляется в молодого мужчину.

Актёр, потративший деньги на помощь сестре вместо реализации своей мечты.

Девушка, которой не позволили быть с любимым, но она находит новый путь в жизни, заключая брак.

Коммерсант, использующий человеческие слабости ради выгоды.

Усадьба «Пеньки» становится символом обреченности, где комедианты разрушают судьбы и уносят с собой лишь горькие воспоминания. Лес, могучий и величественный, обменивается на атрибуты бессмысленной роскоши.

Творческая команда

Постановку спектакля осуществляет Олег Рыбкин. Сценография принадлежит Игорю Капитанову, костюмы создает Фагиля Сельская, а музыку пишет Ирина Белова. Работа со светом доверена Дмитрию Зименко (Митрич), а помощником режиссера выступает Егор Бобурков.

Заслуженные мастера на сцене

Актерский состав включает в себя:

Раиса Павловна Гурмыжская — Наталья Горячева, народная артистка России

Аксинья Даниловна (Аксюша) — Мария Бабина

Евгений Аполлоныч Милонов — Алексей Попов, заслуженный артист Красноярского края

Уар Кирилыч Бодаев — Борис Плоских, заслуженный артист Красноярского края

Иван Петров Восмибратов — Александр Хряков

Петр — Максим Клиновицкий

Алексей Сергеевич Буланов — Михаил Яценко

Геннадий Несчастливцев — Георгий Дмитриев

Аркадий Счастливцев — Данил Коновалов, заслуженный работник культуры Красноярского края

Карп — Артем Рудой, заслуженный артист Красноярского края

Улита — Галина Дьяконова, заслуженная артистка Красноярского края

Награды и признание

Спектакль стал лауреатом краевого фестиваля «Театральная весна-2026» в номинации «Лучшая премьера сезона в драматическом театре (большая форма)». Это подтверждает высокое качество постановки и интерес зрителей.