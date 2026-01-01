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Лес
Киноафиша Лес

Спектакль Лес

Постановка
Омский театр драмы 16+
Возраст 16+

О спектакле

Комедия с элементами мелодрамы по А. Островскому в Омском театре драмы

В Омском государственном театре драмы пройдет комедия с элементами мелодрамы. Сюжет расскажет о богатой вдове, которая вышла замуж за двадцатилетнего оболтуса, актёре с мечтой о собственном театре, девушке, не позволившей выйти за любимого, и коммерсанте, зарабатывающем на людской глупости. Это смешное и трогательное повествование охватывает темы боли и горечи.

Краткий обзор сюжета

Основные герои истории:

  • Богатая вдова, которая влюбляется в молодого мужчину.
  • Актёр, потративший деньги на помощь сестре вместо реализации своей мечты.
  • Девушка, которой не позволили быть с любимым, но она находит новый путь в жизни, заключая брак.
  • Коммерсант, использующий человеческие слабости ради выгоды.

Усадьба «Пеньки» становится символом обреченности, где комедианты разрушают судьбы и уносят с собой лишь горькие воспоминания. Лес, могучий и величественный, обменивается на атрибуты бессмысленной роскоши.

Творческая команда

Постановку спектакля осуществляет Олег Рыбкин. Сценография принадлежит Игорю Капитанову, костюмы создает Фагиля Сельская, а музыку пишет Ирина Белова. Работа со светом доверена Дмитрию Зименко (Митрич), а помощником режиссера выступает Егор Бобурков.

Заслуженные мастера на сцене

Актерский состав включает в себя:

  • Раиса Павловна Гурмыжская — Наталья Горячева, народная артистка России
  • Аксинья Даниловна (Аксюша) — Мария Бабина
  • Евгений Аполлоныч Милонов — Алексей Попов, заслуженный артист Красноярского края
  • Уар Кирилыч Бодаев — Борис Плоских, заслуженный артист Красноярского края
  • Иван Петров Восмибратов — Александр Хряков
  • Петр — Максим Клиновицкий
  • Алексей Сергеевич Буланов — Михаил Яценко
  • Геннадий Несчастливцев — Георгий Дмитриев
  • Аркадий Счастливцев — Данил Коновалов, заслуженный работник культуры Красноярского края
  • Карп — Артем Рудой, заслуженный артист Красноярского края
  • Улита — Галина Дьяконова, заслуженная артистка Красноярского края

Награды и признание

Спектакль стал лауреатом краевого фестиваля «Театральная весна-2026» в номинации «Лучшая премьера сезона в драматическом театре (большая форма)». Это подтверждает высокое качество постановки и интерес зрителей.

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В других городах
Сентябрь
13 сентября воскресенье
18:00
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
от 400 ₽

Фотографии

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