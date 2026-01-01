Спектакль Лес

В Омском государственном театре драмы пройдет комедия с элементами мелодрамы. Сюжет расскажет о богатой вдове, которая вышла замуж за двадцатилетнего оболтуса, актёре с мечтой о собственном театре, девушке, не позволившей выйти за любимого, и коммерсанте, зарабатывающем на людской глупости. Это смешное и трогательное повествование охватывает темы боли и горечи.
Основные герои истории:
Усадьба «Пеньки» становится символом обреченности, где комедианты разрушают судьбы и уносят с собой лишь горькие воспоминания. Лес, могучий и величественный, обменивается на атрибуты бессмысленной роскоши.
Постановку спектакля осуществляет Олег Рыбкин. Сценография принадлежит Игорю Капитанову, костюмы создает Фагиля Сельская, а музыку пишет Ирина Белова. Работа со светом доверена Дмитрию Зименко (Митрич), а помощником режиссера выступает Егор Бобурков.
Актерский состав включает в себя:
Спектакль стал лауреатом краевого фестиваля «Театральная весна-2026» в номинации «Лучшая премьера сезона в драматическом театре (большая форма)». Это подтверждает высокое качество постановки и интерес зрителей.