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Лес
Киноафиша Лес

Спектакль Лес

16+
Возраст 16+

О спектакле

Лес: высокая комедия о судьбах и иллюзиях Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина

Спектакль «Лес» Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина — лауреат краевого фестиваля «Театральная весна-2026» в номинации «Лучшая премьера сезона в драматическом театре (большая форма)». Эта комедия с элементами мелодрамы наполнена как юмором, так и трогательными моментами.

Сюжет и персонажи

История вращается вокруг богатой вдовы чуть за пятьдесят, которая влюбляется в двадцатилетнего оболтуса и выходит за него замуж. В центре сюжета также находятся потерянные мечты актера, который много пил и мечтал о собственном театре, а также дочь, которой не позволили выйти за любимого, что заставило её думать о самопожертвовании или карьере актрисы.

Тенденции и противоречия

Одним из ключевых персонажей является коммерсант, который наживается на людской глупости, скупая лес за копейки и женя своего сына на выгодной паре. Этот мир утопает в высоких ставках и суете, где «Пеньки» становятся символом обреченности.

Темы и настроение

Постановка Олега Рыбкина раскрывает парадоксальные образы и ломает стереотипы о классических пьесах. Зрители сталкиваются с иронией, страстями и пониманием того, как иллюзорность искусства оборачивается его реальной силой. Здесь смешное приходит через боль, страх и горечь.

Не упустите возможность увидеть эту выдающуюся комедию, в которой комедианты рушат судьбы, а артисты покидают сцену без гроша в кармане.

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