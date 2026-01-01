Оповещения от Киноафиши
Лес
Киноафиша Лес

Спектакль Лес

Постановка
Новая сцена Пермского ТЮЗа 18+
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль по пьесе А. Островского «Лес» — эхо XIX века

В театре состоится уникальная постановка комедии Александра Островского «Лес», режиссером которой является Константин Яковлев. Это творчество исследует вечные темы любви и разочарования, показывая жизнь богатых дам, которые часто оказываются в плену собственных иллюзий и страстей.

О пьесе и её героях

Сюжет пьесы разворачивается вокруг богатых женщин, которые влюбляются в молодость, что приводит не только к увлечениям, но и к финансовым потерям. В этой истории отражены параллели между характерами персонажей и личностями театральных артистов, что усиливает главный конфликт, заключенный в противоречиях обывателей и людей искусства.

Почему стоит посетить спектакль?

«Лес» перенесёт вас в атмосферу XIX века, позволяя прикоснуться к интригам и страстям своего времени. Спектакль радует яркой хореографией и удивительными декорациями. Это не только артистическая интерпретация известного произведения, но и шанс увидеть, как современное восприятие сочетает в себе драму и комедию.

«Лес» — отличная возможность для любителей драматического театра и поклонников творчества Александра Островского погрузиться в завораживающий мир театральных специй и острых конфликтов.

Купить билет на спектакль Лес

Март
Апрель
20 марта пятница
19:00
Новая сцена Пермского ТЮЗа Пермь, Пермская, 66
от 1100 ₽
24 апреля пятница
19:00
Новая сцена Пермского ТЮЗа Пермь, Пермская, 66
от 1100 ₽

