Спектакль «Л.Е.С.» Театра Пушкина и Школы-студии МХАТ

Спектакль «Л.Е.С.» — это уникальный проект, созданный в сотрудничестве Театра Пушкина и Школы-студии МХАТ. Он предоставляет студентам мастерской Евгения Писарева возможность представить свой первый дипломный спектакль на профессиональной сцене.

Темы спектакля

О чем может быть молодежный спектакль? Конечно, о любви! В центре сюжета — герои, которые готовы на многое в погоне за своей мечтой. Они будут хулиганить, экспериментировать и искать новые подходы к известным сюжетам, созданным Александром Островским.

Интересные факты

Спектакль «Л.Е.С.» не только демонстрирует таланты будущих актеров, но и предлагает зрителям свежий взгляд на классические темы, с которыми они могут быть знакомы. Это замечательная возможность увидеть, как молодые интерпретаторы придают новую жизнь знакомым историям.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного путешествия в мир театра и увидеть, как молодые артисты открывают свои сердца и умы на сцене!