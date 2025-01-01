Меню
Л.Е.С.
Киноафиша Л.Е.С.

Спектакль Л.Е.С.

Постановка
Театр им. Пушкина 16+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Л.Е.С.» Театра Пушкина и Школы-студии МХАТ

Спектакль «Л.Е.С.» — это уникальный проект, созданный в сотрудничестве Театра Пушкина и Школы-студии МХАТ. Он предоставляет студентам мастерской Евгения Писарева возможность представить свой первый дипломный спектакль на профессиональной сцене.

Темы спектакля

О чем может быть молодежный спектакль? Конечно, о любви! В центре сюжета — герои, которые готовы на многое в погоне за своей мечтой. Они будут хулиганить, экспериментировать и искать новые подходы к известным сюжетам, созданным Александром Островским.

Интересные факты

Спектакль «Л.Е.С.» не только демонстрирует таланты будущих актеров, но и предлагает зрителям свежий взгляд на классические темы, с которыми они могут быть знакомы. Это замечательная возможность увидеть, как молодые интерпретаторы придают новую жизнь знакомым историям.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного путешествия в мир театра и увидеть, как молодые артисты открывают свои сердца и умы на сцене!

Режиссер
Евгения Дмитриева
В ролях
Алена Долголенко
Арсений Никитин
Андрей Замятин
Ян Сибряев
Василий Бобров
