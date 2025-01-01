Меню
Лес. Замри
Киноафиша Лес. Замри

Спектакль Лес. Замри

Постановка
Один театр 12+
Продолжительность 1 час 5 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль творческого объединения «Аврора читает» в Краснодаре

Творческое объединение «Аврора читает» представляет новый спектакль, погружающий зрителей в мир философского понятия «амехания». Это слово олицетворяет разнообразие мыслей и идей, которые с древних времен до наших дней формировали представления о времени и существовании.

От античности до современности

История «амехания» охватывает великие умы: от античной философии до современного видения Владимира Бибихина. Спектакль связывает древние концепции с современными поэтическими образами, создавая уникальный диалог между мыслями прошлого и настоящего.

Стихи Дмитрия Пригова

Одним из ярких элементов постановки стали стихи Дмитрия Пригова, которые добавляют эмоциональную глубину и многозначность. Их рекитативная форма и философский подтекст подчеркивают основную идею спектакля.

Творческая команда

Режиссером спектакля выступает Юлия Блохина, известная своими нестандартными решениями и глубокими интерпретациями. Она создала атмосферу, которая позволяет зрителям не только наблюдать, но и переживать переживания персонажей.

Для кого этот спектакль?

Спектакль предназначен для зрителей старше 12 лет. Он подходит как тем, кто интересуется философией, так и тем, кто ищет новые формы театрального выражения.

Не упустите возможность увидеть «амехания» — спектакль, который открывает новые горизонты мышления и вдохновляет на размышления о жизни, времени и человеческой природе.

Купить билет на спектакль Лес. Замри

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
10 октября пятница
16:00
Один театр Краснодар, Коммунаров, 268, литера В, БЦ «Кавказ»
от 1000 ₽

