Спектакль Лес. Замри + Лес. Говори

Спектакль творческого объединения «Аврора читает» по философии Владимира Бибихина

Творческое объединение «Аврора читает» приглашает поклонников театра на уникальный спектакль, посвященный философии Владимира Бибихина. Это событие обещает быть не только интересным, но и глубоким, погружая зрителей в мир размышлений о природе искусства и жизни.

О проекте «Лес»

После представления спектакля пройдет вольный разговор о театре с автором проекта «Лес» – режиссером Борисом Павловичем. Это великолепная возможность не только насладиться театральным искусством, но и задать вопросы о процессе создания произведения и о том, что стоит за каждым словом и каждой сценой.

Что такое философия Бибихина?

Владимир Бибихин — один из ключевых философов современности, чьи идеи о бытии, искусстве и театре могут вдохновить и направить зрителей на размышления о собственном месте в мире. Его работы часто обсуждают вопросы восприятия, визуальности и глубины человеческих отношений.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного опыта. Присоединяйтесь к разговору о театре, который не оставит равнодушными никого! Спектакль станет не только возможностью увидеть талантливую постановку, но и платформой для глубоких обсуждений и обмена мнениями.