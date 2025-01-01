Спектакль Лес. Замри + Лес. Говори

Творческое объединение «Аврора читает» приглашает поклонников театра на уникальный спектакль, посвященный философии Владимира Бибихина. Это событие обещает быть не только интересным, но и глубоким, погружая зрителей в мир размышлений о природе искусства и жизни.
После представления спектакля пройдет вольный разговор о театре с автором проекта «Лес» – режиссером Борисом Павловичем. Это великолепная возможность не только насладиться театральным искусством, но и задать вопросы о процессе создания произведения и о том, что стоит за каждым словом и каждой сценой.
Владимир Бибихин — один из ключевых философов современности, чьи идеи о бытии, искусстве и театре могут вдохновить и направить зрителей на размышления о собственном месте в мире. Его работы часто обсуждают вопросы восприятия, визуальности и глубины человеческих отношений.
Не упустите шанс стать частью этого увлекательного опыта. Присоединяйтесь к разговору о театре, который не оставит равнодушными никого! Спектакль станет не только возможностью увидеть талантливую постановку, но и платформой для глубоких обсуждений и обмена мнениями.