Спектакль Лес, ведьма и горящий шкаф

Детская опера «Лес, ведьма и горящий шкаф»

Веселый хоррор для детей и их родителей по опере Э. Хумпердинка «Гензель и Гретель» приглашает юных зрителей и их родительскую аудиторию развить свою фантазию и смелость. Страшные сказки всегда притягивают и завораживают. Это важно для взросления детей: они учатся отличать добро от зла и находить в себе силы противостоять темным силам.

О спектакле

«Гензель и Гретель» в оригинальной версии — достаточно мрачная сказка, несмотря на множество пряничных домиков и запасы сладостей у ведьмы. Режиссер спектакля Надежда Бахшиева делится своими мыслями: «В нашем спектакле центральное место занимает не мармелад и шоколад, а надломленный мир некогда счастливой семьи. Череда испытаний приводит героев к пониманию, что семья — это самое главное. Так же, как и добро».

Что вас ждет

Спектакль обещает стать «веселым хоррором», который напомнит о том, что даже в темных и безысходных ситуациях может быть свет и спасение. Это отличная возможность для детей научиться важным жизненным урокам с помощью ярких образов и увлекательной интерпретации классической истории.