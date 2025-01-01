Спектакль Лес, ведьма и горящий шкаф

Меню
Лес, ведьма и горящий шкаф
Билеты от 1000₽
По опере «Гензель и Гретель»
Постановка
Театр им. Наталии Сац 6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+
Детская опера «Лес, ведьма и горящий шкаф»

Веселый хоррор для детей и их родителей по опере Э. Хумпердинка «Гензель и Гретель» приглашает юных зрителей и их родительскую аудиторию развить свою фантазию и смелость. Страшные сказки всегда притягивают и завораживают. Это важно для взросления детей: они учатся отличать добро от зла и находить в себе силы противостоять темным силам.

«Гензель и Гретель» в оригинальной версии — достаточно мрачная сказка, несмотря на множество пряничных домиков и запасы сладостей у ведьмы. Режиссер спектакля Надежда Бахшиева делится своими мыслями: «В нашем спектакле центральное место занимает не мармелад и шоколад, а надломленный мир некогда счастливой семьи. Череда испытаний приводит героев к пониманию, что семья — это самое главное. Так же, как и добро».

Спектакль обещает стать «веселым хоррором», который напомнит о том, что даже в темных и безысходных ситуациях может быть свет и спасение. Это отличная возможность для детей научиться важным жизненным урокам с помощью ярких образов и увлекательной интерпретации классической истории.

Декабрь
21 декабря воскресенье
13:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 1000 ₽
17:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 1000 ₽

Фотографии

Лес, ведьма и горящий шкаф Лес, ведьма и горящий шкаф Лес, ведьма и горящий шкаф Лес, ведьма и горящий шкаф Лес, ведьма и горящий шкаф Лес, ведьма и горящий шкаф

