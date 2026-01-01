Театральная мистификация по философским текстам Владимира Бибихина

В Театре Поколений пройдет спектакль-грибница «Лес», созданный под руководством петербургского режиссера Бориса Павловича. Этот уникальный проект включает в себя более 30 спектаклей, вдохновленных философскими текстами Владимира Бибихина.

О спектакле

«Лес. Ожидание» — это театральная мистификация, которая признается в любви к человеческой неловкости и неустроенности. В этом спектакле зрители сталкиваются с поиском своего места в бесконечном космосе, даже находясь в самом театре. Ожидание превращается в повод для размышлений о жизни, а атмосфера спектакля дарит зрителям нежные и трогательные моменты.

Неожиданные герои театра

Спектакль «Лес» становится гимном для тех, кто остается в тени — билетным контролёрам, капельдинерам и дежурным администраторам. Эти незаметные, но важные фигуры театра получают заслуженное внимание через призму театральной мистики.

География проекта

Проект «Лес» не ограничивается только одной площадкой. Спектакли организованы в самых разных местах Санкт-Петербурга: от театрального фойе и Петрикирхи до рок-клубов и библиотек. Более того, «Лес» уже пустил корни в других городах России, что подчеркивает его универсальность и актуальность.