Спектакль Лес. Один. Лес. Имя

Лес: визуальный концерт и моноспектакль

Приглашаем вас на необычный вечер, в ходе которого пройдёт визуальный концерт «Лес. Один» от творческой группы ILLUMINATED FACES. Композитор Роман Цепелев создает уникальную музыкальную атмосферу, сочетая звуки с визуальными произведениями краснодарской фотохудожницы Ольги Вирич.

Этот концерт можно условно назвать «Лес. Концерт». Смешение музыки и визуального искусства убедительно передает философскую глубину и красоту лесной природы, погружая зрителя в мир ощущений и размышлений.

Моноспектакль Бориса Павловича

После концерта зрители смогут насладиться моноспектаклем Бориса Павловича, созданным по мотивам философии Бибихина и основанным на его собственной пьесе, известной как «Лес. Имя». Этот спектакль становится поистине глубоким размышлением о человеческом существовании и месте человека в природе.

Не упустите возможность погрузиться в мир искусства, где музыка и театр гармонично переплетаются, создавая уникальную атмосферу.