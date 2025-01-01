Меню
Лес. Один. Лес. Имя
Киноафиша Лес. Один. Лес. Имя

Спектакль Лес. Один. Лес. Имя

Постановка
Один театр 12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Лес: визуальный концерт и моноспектакль

Приглашаем вас на необычный вечер, в ходе которого пройдёт визуальный концерт «Лес. Один» от творческой группы ILLUMINATED FACES. Композитор Роман Цепелев создает уникальную музыкальную атмосферу, сочетая звуки с визуальными произведениями краснодарской фотохудожницы Ольги Вирич.

Этот концерт можно условно назвать «Лес. Концерт». Смешение музыки и визуального искусства убедительно передает философскую глубину и красоту лесной природы, погружая зрителя в мир ощущений и размышлений.

Моноспектакль Бориса Павловича

После концерта зрители смогут насладиться моноспектаклем Бориса Павловича, созданным по мотивам философии Бибихина и основанным на его собственной пьесе, известной как «Лес. Имя». Этот спектакль становится поистине глубоким размышлением о человеческом существовании и месте человека в природе.

Не упустите возможность погрузиться в мир искусства, где музыка и театр гармонично переплетаются, создавая уникальную атмосферу.

В ролях
Борис Павлович

Купить билет на спектакль Лес. Один. Лес. Имя

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
2 ноября воскресенье
19:30
Один театр Краснодар, Коммунаров, 268, литера В, БЦ «Кавказ»
от 1000 ₽

