Спектакль Лес новогодних чудес

Новогодний интерактивный музыкальный спектакль в Санкт-Петербурге

Со 2 по 9 января МТС Live Холл преобразится в волшебный лес с премьерой интерактивного музыкального спектакля «Лес новогодних чудес». Это яркое семейное шоу исполнит команда известных артистов: Арам Вардеванян, Константин Плотников, Полина Войченко, Евгений Санников и других.

Сюжет и персонажи

В центре истории — хитрость Лешего, который крадет утреннюю Зорю и ставит под угрозу наступление Нового года. Мир погружается в темноту, и лишь два смелых ребёнка отправляются в лес, чтобы вернуть свет. На их пути будут встречи с домовёнком Кузей, Бабой-Ягой, Хозяйкой Медной горы, а также сражение с Чернобогом. Здесь современные гаджеты соседствуют со старинными чарами, создавая динамичную сказку, в которой фантазия, юмор и праздничное настроение переплетаются воедино.

Создатели спектакля

Режиссером и художником спектакля является Сергей Ларионов, номинант премии «Золотая маска» и обладатель специального приза премии «Прорыв». Его творческое портфолио включает «Посвящение Бодлеру», «MotherFatherSistersBrother» и многие другие проекты. Сценарий написала Ирина Ефимова, а хореографом выступила Елизавета Тарабанова. Музыку к спектаклю создал композитор Павел Акимкин.

Актерский состав

Константин Плотников, который исполняет роль Лешего, известен по фильмам и сериалам, таким как «Король и шут» и «Государь». Вторая роль Лешего досталась Евгению Санникову, актеру театра МДТ. Два обычных ребенка, Витя и Маша, станут главными героями, которых сыграют Арам Вардеванян и Полина Войченко соответственно. Витя — это персонаж, который уже заявил о себе в проекте «Три свадьбы и один побег», а Маша — актриса театра, родившаяся на сцене у зрителей в таких проектах, как «Билли Миллиган».

Мнение создателей

Сергей Ларионов делится: «Помните то волшебство из детства, когда верилось в Деда Мороза и чудеса? Мы перенесли эту магию на сцену, посмотрев на знакомые сказочные образы глазами сегодняшнего дня». Константин Плотников добавляет: «Когда взрослые выходят со спектакля, это повод для обсуждения на несколько дней, а для ребенка — впечатление на всю жизнь». А Арам Вардеванян подчеркивает: «На наш спектакль придут наши дети, так что у нас нет вариантов сделать это плохо. Нас просто не пустят домой!»

Это представление станет настоящим новогодним событием для всей семьи, подарив незабываемые впечатления и радость в свете Нового года.