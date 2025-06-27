Спектакль Лес. Ангелина

Спектакль «Лес» Бориса Павловича: Путешествие в мир философии и самоидентификации

Спектакль Ангелины Засенцевой из Санкт-Петербурга представляет собой уникальный проект под названием «Лес». Это не просто театральное представление, а настоящая «грибница» идей, где ридинги текстов философа Владимира Бибихина переплетаются с автофикциональными спектаклями, которые проходят по всей стране.

О творчестве Ангелины Засенцевой

Ангелина Засенцева выбирает для своей работы самую близкую ей тему — саму себя. В процессе спектакля она разбирает на атомы своё имя, исследует родословную и географию своих перемещений по России. Это погружение в личную историю становится основой для глубокого анализа, в котором гармония и дисгармония переплетаются с философскими вопросами Бибихина из его книги «Узнай себя».

Форма и содержание спектакля

Постепенно сеанс медленного чтения с пространными отступлениями превращается в суровый реквием покорителям Сибири. Зрители становятся свидетелями манифеста русской жизни, который обращается к вечным темам надежды и смерти.

Не упустите возможность посетить спектакль

«Лес» — это не просто спектакль, а важное событие в театральной жизни страны. Обязательно посетите его, чтобы погрузиться в атмосферу философских размышлений и самопознания. Это возможность увидеть, как искусство может соединять личные истории и общечеловеческие вопросы.