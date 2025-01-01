Олег Погудин в музыкально-драматической истории о Лермонтове

В Театре на Садовой состоится спектакль «Лермонтов. Я к вам пишу». Это уникальная постановка, основанная на стихах и прозе таких классиков, как Лермонтов, Пушкин, Смирнова-Россет и Ростопчина. В ходе спектакля также звучат отрывки из писем Лермонтова, Ростопчиной и императора Николая I.

Спектакль насыщен музыкой, которая охватывает целый исторический период. Зрители услышат 19 романсов, посвящённых творчеству Лермонтова, выполненных в разных стилях, начиная от произведений Варламова и заканчивая музыкой Хачатуряна. Такой подход позволяет передать атмосферу времени, в котором жил и творил поэт.

Создание и замысел

Режиссером спектакля является народный артист России Олег Погудин, который не только разработал сценарий, но и осуществил постановку. Его творческий взгляд на поэзию и историю делает спектакль интересным для широкой аудитории, особенно для тех, кто увлечён русской литературой и её великими представителями.

Для кого этот спектакль?

Спектакль будет особенно привлекательным для любителей поэзии и заинтересованных в истории русской литературы. Он открывает новые грани творчества Лермонтова, позволяя зрителям по-новому взглянуть на его наследие.

Не упустите возможность увидеть это впечатляющее сочетание слова и музыки в театре, где каждое выступление — это событие!