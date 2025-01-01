Спектакль Лермонтов. Песня про купца Калашникова

Театр «Академия слова» приглашает зрителей на уникальную литературную программу, посвященную поэме Михаила Юрьевича Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Эта работа является единственным произведением поэта, написанным в фольклорном стиле, что делает её особенной в контексте русской литературы.
«Песня про царя Ивана Васильевича» выделяется своей стилистикой и темой. Лермонтов создал произведение, которое не имеет аналогов среди его современников. Оно было написано в период, когда поэт находился в ссылке и не имел возможности публиковаться. Однако благодаря поддержке известного литератора Василия Жуковского, поэма увидела свет.
Полное произведение Лермонтова представит артистка театра Оксана Толстая. Ее мастерство и глубокое понимание текста сделают выступление незабываемым. Программа будет интересна не только школьникам, на которых она в первую очередь ориентирована, но и всем любителям театра и поэзии.
Не упустите возможность погрузиться в мир русской литературы и насладиться выступлением Оксаны Толстой. Следите за афишей театра «Академия слова» для получения актуальной информации о времени и дате спектакля. Это шанс увидеть классику в современном исполнении!