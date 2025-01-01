Спектакль Лермонтов. Песня про купца Калашникова

Литературная программа «Песня про царя Ивана Васильевича» от театра «Академия слова»

Театр «Академия слова» приглашает зрителей на уникальную литературную программу, посвященную поэме Михаила Юрьевича Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Эта работа является единственным произведением поэта, написанным в фольклорном стиле, что делает её особенной в контексте русской литературы.

Уникальность поэмы

«Песня про царя Ивана Васильевича» выделяется своей стилистикой и темой. Лермонтов создал произведение, которое не имеет аналогов среди его современников. Оно было написано в период, когда поэт находился в ссылке и не имел возможности публиковаться. Однако благодаря поддержке известного литератора Василия Жуковского, поэма увидела свет.

В исполнении Оксаны Толстой

Полное произведение Лермонтова представит артистка театра Оксана Толстая. Ее мастерство и глубокое понимание текста сделают выступление незабываемым. Программа будет интересна не только школьникам, на которых она в первую очередь ориентирована, но и всем любителям театра и поэзии.

Когда и где?

Не упустите возможность погрузиться в мир русской литературы и насладиться выступлением Оксаны Толстой. Следите за афишей театра «Академия слова» для получения актуальной информации о времени и дате спектакля. Это шанс увидеть классику в современном исполнении!