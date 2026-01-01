Lera Gehner: Music=Love

Музыка и любовь: Насыщенная программа от Gehner'StyleDuet

Легендарная петербургская музыкантка Lera Gehner представляет уникальный проект — Gehner'StyleDuet. Эта многогранная исполнительница, певица и автор песен знаний, известная участница пятого сезона шоу «Голос», создаст атмосферу праздника в piano-bar.

Сергей Тарусин, виртуоз рояля, присоединится к Lera Gehenr в этом замечательном выступлении. Вместе они подарят зрителям неповторимую программу Music=Love, полную живой энергии и накала эмоций. В репертуаре — популярные хиты ХХ века, которые охватывают широкий спектр жанров: от jazz и funk до soul и pop.

Что вас ждет

Вы услышите элегантные мелодии Duke Ellington, энергичные ритмы James Brown и романтичные композиции, такие как «Let It Snow» и «Happy New Year» из репертуара знаменитой группы ABBA. Эта музыкальная палитра создаст незабываемую атмосферу предвкушения Нового года.

Кто на сцене

Lera Gehner — вокал, перкуссия

Сергей Тарусин — рояль

