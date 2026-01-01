Lera Gehner: Music=Love
18+
О концерте

Музыка и любовь: Насыщенная программа от Gehner'StyleDuet

Легендарная петербургская музыкантка Lera Gehner представляет уникальный проект — Gehner'StyleDuet. Эта многогранная исполнительница, певица и автор песен знаний, известная участница пятого сезона шоу «Голос», создаст атмосферу праздника в piano-bar.

Сергей Тарусин, виртуоз рояля, присоединится к Lera Gehenr в этом замечательном выступлении. Вместе они подарят зрителям неповторимую программу Music=Love, полную живой энергии и накала эмоций. В репертуаре — популярные хиты ХХ века, которые охватывают широкий спектр жанров: от jazz и funk до soul и pop.

Что вас ждет

Вы услышите элегантные мелодии Duke Ellington, энергичные ритмы James Brown и романтичные композиции, такие как «Let It Snow» и «Happy New Year» из репертуара знаменитой группы ABBA. Эта музыкальная палитра создаст незабываемую атмосферу предвкушения Нового года.

Кто на сцене

  • Lera Gehner — вокал, перкуссия
  • Сергей Тарусин — рояль

Не упустите возможность насладиться этим замечательным музыкальным событием, которое объединяет талант, колорит и страсть к музыке!

Март
27 марта пятница
20:00
Michèle Санкт-Петербург, М.Морская, 24
от 4500 ₽

Gehner'StyleBand
6+
Джаз
Gehner'StyleBand
18 апреля в 21:00 Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
Билеты
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
12 апреля в 18:30 Сплетни by Anna Asti
от 1190 ₽
Музыка в Оранжерее
6+
Живая музыка
Музыка в Оранжерее
28 мая в 20:00 Оранжерея Таврического сада
от 3000 ₽
