Леприконсы в столице

Музыкальная группа Леприконсы, основанная 1 сентября 1996 года в Минске Ильёй Митько и Владимиром Федоруком, приглашает вас на незабываемое выступление!

Группа славится своим разнообразным музыкальным направлением, в которое входят элементы pop, punk, ska, disco, шансон и folk. Среди самых известных композиций Леприконсов – «Хали-гали, паратрупер» и «Девчонки полюбили не меня». Выступления этой группы — это не просто концерт, а настоящее шоу с виртуозной игрой музыкантов и искрометным юмором Ильи Митько.

Леприконсы зажгут по-настоящему! Пропускать такое событие точно не стоит!