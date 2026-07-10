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Леприконсы
Киноафиша Леприконсы

Леприконсы

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О концерте

Леприконсы в столице

Музыкальная группа Леприконсы, основанная 1 сентября 1996 года в Минске Ильёй Митько и Владимиром Федоруком, приглашает вас на незабываемое выступление!

Группа славится своим разнообразным музыкальным направлением, в которое входят элементы pop, punk, ska, disco, шансон и folk. Среди самых известных композиций Леприконсов – «Хали-гали, паратрупер» и «Девчонки полюбили не меня». Выступления этой группы — это не просто концерт, а настоящее шоу с виртуозной игрой музыкантов и искрометным юмором Ильи Митько.

Леприконсы зажгут по-настоящему! Пропускать такое событие точно не стоит!

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В других городах
Октябрь
16 октября пятница
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 3000 ₽

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