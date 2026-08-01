Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Леопарды Килиманджаро
Киноафиша Леопарды Килиманджаро

Спектакль Леопарды Килиманджаро

18+
Возраст 18+

О спектакле

Встреча с Хемингуэем: уникальный аудиоспектакль в Екатеринбурге

Представляем вашему вниманию необычный аудиоспектакль, который даст вам возможность стать собеседником самого Эрнеста Хемингуэя. Уникальная атмосфера создается при помощи барной стойки, на которой вас ждут два алкогольных коктейля, специально разработанных шеф-поваром ресторана, где проходит спектакль.

Особенности спектакля

На протяжении 35 минут вы сможете пообщаться с поздним Хемингуэем — утомленным жизнью писателем, который многое повидал и потерял. Забудьте о страстях юного Хэма, на этот раз вас ждет разговор о сложности человеческих отношений и о его собственном отце. Стоит отметить, что это история, которую он не включил ни в одно из своих произведений, но она оставила глубокий след в его душе.

Проведите время с пользой

После окончания аудиоспектакля вы сможете насладиться эксклюзивными коктейлями и еще 25 минут поразмышлять над всё теми же вопросами, о которых говорил Хемингуэй. Но не забывайте, что ваше время ограничено — за вами уже ждёт очередная встреча с легендарным писателем.

Этот спектакль создаст неповторимую атмосферу и подарит вам незабываемые эмоции. Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории!

Купить билет на спектакль Леопарды Килиманджаро

Помощь с билетами
В других городах
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
21 августа пятница
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
22 августа суббота
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
28 августа пятница
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
29 августа суббота
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
4 сентября пятница
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
5 сентября суббота
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
11 сентября пятница
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
12 сентября суббота
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
18 сентября пятница
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
19 сентября суббота
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
25 сентября пятница
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
26 сентября суббота
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
2 октября пятница
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
3 октября суббота
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
9 октября пятница
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
10 октября суббота
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
16 октября пятница
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
17 октября суббота
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
23 октября пятница
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
24 октября суббота
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
30 октября пятница
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
31 октября суббота
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
6 ноября пятница
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
7 ноября суббота
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
13 ноября пятница
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
14 ноября суббота
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20 ноября пятница
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21 ноября суббота
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
27 ноября пятница
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
28 ноября суббота
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
4 декабря пятница
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
5 декабря суббота
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
11 декабря пятница
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
12 декабря суббота
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
18 декабря пятница
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
19 декабря суббота
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
25 декабря пятница
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
26 декабря суббота
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 2990 ₽

Фотографии

Леопарды Килиманджаро Леопарды Килиманджаро Леопарды Килиманджаро Леопарды Килиманджаро

В ближайшие дни

Жихарка
0+
Детский

Жихарка

22 августа в 12:00 Коляда-театр
от 600 ₽
Двенадцать стульев
16+
Комедия

Двенадцать стульев

27 сентября в 18:00 Свердловский театр драмы
Билеты
Девчата
16+
Мюзикл

Девчата

1 декабря в 19:00 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше