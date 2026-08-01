Спектакль Леопарды Килиманджаро

Встреча с Хемингуэем: уникальный аудиоспектакль в Екатеринбурге

Представляем вашему вниманию необычный аудиоспектакль, который даст вам возможность стать собеседником самого Эрнеста Хемингуэя. Уникальная атмосфера создается при помощи барной стойки, на которой вас ждут два алкогольных коктейля, специально разработанных шеф-поваром ресторана, где проходит спектакль.

Особенности спектакля

На протяжении 35 минут вы сможете пообщаться с поздним Хемингуэем — утомленным жизнью писателем, который многое повидал и потерял. Забудьте о страстях юного Хэма, на этот раз вас ждет разговор о сложности человеческих отношений и о его собственном отце. Стоит отметить, что это история, которую он не включил ни в одно из своих произведений, но она оставила глубокий след в его душе.

Проведите время с пользой

После окончания аудиоспектакля вы сможете насладиться эксклюзивными коктейлями и еще 25 минут поразмышлять над всё теми же вопросами, о которых говорил Хемингуэй. Но не забывайте, что ваше время ограничено — за вами уже ждёт очередная встреча с легендарным писателем.

Этот спектакль создаст неповторимую атмосферу и подарит вам незабываемые эмоции. Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории!