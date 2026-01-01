Леонора Дмитерко (скрипка). Сольный концерт

Музыкальный вечер с Леонорой Дмитерко

В концертной площадке «Музыкальная квартира на Тверской» состоится незабываемый концерт, в котором примет участие заслуженная артистка России Леонора Дмитерко. Она является обладательницей орденов Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Леонора известна своим мастерством исполнения произведений современных композиторов, включая великолепные переложения. В программе вечера звучат как классические шедевры, так и премьерные произведения. Особое внимание будет уделено исполнению сонат Бетховена, а также мировой премьере Сонаты № 2 Юрия Александрова.

Концерт пройдет в камерной обстановке и объединит признанных пианистов Александра Блока и Александра Малкуса. Это мероприятие станет настоящим праздником для всех любителей классической музыки и поклонников скрипичного искусства.