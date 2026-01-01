Леонора Дмитерко (скрипка). Сольный концерт
Билеты от 500₽
Леонора Дмитерко (скрипка). Сольный концерт

Продолжительность 80 минут
О концерте

Музыкальный вечер с Леонорой Дмитерко

В концертной площадке «Музыкальная квартира на Тверской» состоится незабываемый концерт, в котором примет участие заслуженная артистка России Леонора Дмитерко. Она является обладательницей орденов Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Леонора известна своим мастерством исполнения произведений современных композиторов, включая великолепные переложения. В программе вечера звучат как классические шедевры, так и премьерные произведения. Особое внимание будет уделено исполнению сонат Бетховена, а также мировой премьере Сонаты № 2 Юрия Александрова.

Концерт пройдет в камерной обстановке и объединит признанных пианистов Александра Блока и Александра Малкуса. Это мероприятие станет настоящим праздником для всех любителей классической музыки и поклонников скрипичного искусства.

Март
24 марта вторник
19:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
от 500 ₽

В ближайшие дни

Женский стендап
18+
Юмор
Женский стендап
26 марта в 19:00 Standup Brothers
от 599 ₽
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
23 апреля в 20:00 Spaten Haus Grand
от 1190 ₽
День рождения Владимира Шахрина. Чайф
6+
Рок
День рождения Владимира Шахрина. Чайф
25 июня в 19:00 Сад «Эрмитаж»
от 3500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
