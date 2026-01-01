Спектакль Леонид Утесов «Книга воспоминаний»

Биографический вечер-концерт по «Книге воспоминаний» Леонида Утёсова

Приглашаем вас на уникальный вечер, посвящённый великому артисту Л. О. Утёсову! Это биографический концерт станет настоящим праздником для всех поклонников его таланта.

Музыка и воспоминания

На концерте вы услышите любимые песни артиста, которые перенесут вас в атмосферу ушедших времён. Актёры Санкт-Петербургского Доброго театра - Виталий и Евгений Такс - с душой представят вам самые яркие моменты из жизни Льва Утёсова, обрамлённые его музыкальным наследием.

Неожиданные истории

Вы откроете для себя любопытные факты о жизни и карьере Утёсова. Это не только история о звезде эстрады, но и о человеке, который оставил значимый след в культуре. Не упустите шанс узнать больше о том, как рождались его песни и какие вдохновения стояли за ними.

Не пропустите!

Этот вечер обещает быть насыщенным не только музыкой, но и эмоциями. Не упустите возможность насладиться живым исполнением, уникальными рассказами и атмосферой, создаваемой талантливыми актёрами!