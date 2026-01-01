Спектакль Леонид Утесов «Книга воспоминаний»

Приглашаем вас на уникальный вечер, посвящённый великому артисту Л. О. Утёсову! Это биографический концерт станет настоящим праздником для всех поклонников его таланта.
На концерте вы услышите любимые песни артиста, которые перенесут вас в атмосферу ушедших времён. Актёры Санкт-Петербургского Доброго театра - Виталий и Евгений Такс - с душой представят вам самые яркие моменты из жизни Льва Утёсова, обрамлённые его музыкальным наследием.
Вы откроете для себя любопытные факты о жизни и карьере Утёсова. Это не только история о звезде эстрады, но и о человеке, который оставил значимый след в культуре. Не упустите шанс узнать больше о том, как рождались его песни и какие вдохновения стояли за ними.
Этот вечер обещает быть насыщенным не только музыкой, но и эмоциями. Не упустите возможность насладиться живым исполнением, уникальными рассказами и атмосферой, создаваемой талантливыми актёрами!