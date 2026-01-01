Незабываемый вечер с Леонидом Серебренниковым

4 октября 2026 года в 17:00 в Большом зале Центрального Дома Ученых пройдет особенное событие — концерт Заслуженного артиста России Леонида Серебренникова. Это уникальная возможность насладиться атмосферой теплых воспоминаний и искренних чувств под аккомпанемент любимых мелодий.

Музыка, которая трогает

В программе вечера — знаменитые саундтреки из широко известных фильмов, таких как «Обыкновенное чудо», «Разные судьбы», «Петербургские тайны», «Большая жизнь», «Соломенная шляпка» и многие другие. Вы услышите душевные композиции, ставшие классикой, такие как «Песня волшебника», «Романс Рощина», «Не растравляй моей души», «Три года ты мне снилась».

Гении музыки

Концерт также порадует мелодиями великих композиторов: Евгения Мартынова, Арно Бабаджаняна, Евгения Крылатова, Геннадия Гладкова, Давида Тухманова и Исаака Шварца. Для истинных ценителей прозвучат мировые хиты из репертуара Фрэнка Синатры, Элвиса Пресли и Шарля Азнавура.

Очарование артиста

Леонид Серебренников подарит вам вечер, наполненный музыкой, которая возвращает в золотые годы 80-х, 90-х и 2000-х. Не упустите шанс насладиться его талантом и обаянием! Ждем вас!