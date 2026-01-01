4 октября 2026 года в 17:00 в Большом зале Центрального Дома Ученых пройдет особенное событие — концерт Заслуженного артиста России Леонида Серебренникова. Это уникальная возможность насладиться атмосферой теплых воспоминаний и искренних чувств под аккомпанемент любимых мелодий.
В программе вечера — знаменитые саундтреки из широко известных фильмов, таких как «Обыкновенное чудо», «Разные судьбы», «Петербургские тайны», «Большая жизнь», «Соломенная шляпка» и многие другие. Вы услышите душевные композиции, ставшие классикой, такие как «Песня волшебника», «Романс Рощина», «Не растравляй моей души», «Три года ты мне снилась».
Концерт также порадует мелодиями великих композиторов: Евгения Мартынова, Арно Бабаджаняна, Евгения Крылатова, Геннадия Гладкова, Давида Тухманова и Исаака Шварца. Для истинных ценителей прозвучат мировые хиты из репертуара Фрэнка Синатры, Элвиса Пресли и Шарля Азнавура.
Леонид Серебренников подарит вам вечер, наполненный музыкой, которая возвращает в золотые годы 80-х, 90-х и 2000-х. Не упустите шанс насладиться его талантом и обаянием! Ждем вас!