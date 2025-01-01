Леонид Серебренников. Давайте негромко… Песни Геннадия Гладкова

Концертная программа «Давайте негромко...»

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося композитора Геннадия Игоревича Гладкова. В этом музыкальном событии примут участие знаменитый вокалист Карина Аванесова и талантливый пианист Андрей Неганов. Продюсером программы выступает Малик Аминов.

Знакомство с творчеством Гладкова

Геннадий Гладков — автор более 140 музыкальных произведений для кино и театра, которые навсегда остались в сердцах зрителей. Его музыка звучала в известных игровых и анимационных фильмах, а также в театральных постановках. Концертная программа «Давайте негромко...» предлагает слушателям не только популярные хиты композитора, но и менее известные работы, которые позволят глубже понять его гениальное творчество.

Эмоциональная связь с музыкой

Выступление Леонида Серебренникова, давнего друга Гладкова, обещает стать настоящим музыкальным откровением. Его интерпретации произведений композитора способны вызвать у зрителей целую гамму эмоций, наполнив зал живым звучанием, свободным от современных технических изысков.

Возвращение к истокам

Концерт «Давайте негромко...» — это возможность вернуться к истокам настоящего музыкального искусства, вспомнить гениальные стихи великих поэтов и насладиться чистым, неподдельным звучанием. Геннадий Игоревич уже ушел, но его творчество продолжает жить и вдохновлять.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!