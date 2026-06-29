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Леонид Овруцкий
Киноафиша Леонид Овруцкий

Леонид Овруцкий

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О концерте

Тёплый концерт Леонида Овруцкого в Краснодаре

Леонид Овруцкий, популярный певец, композитор и продюсер, выступит в ДК «Железнодорожников» с уникальным концертом, где музыка, живые эмоции и честный разговор со зрителем соединяются в одно целое.

Программа концерта

В программе запланированы его самые любимые композиции, включая: «Моя любовь», «Ещё минута», «Ветер перемен», «Ау» и «Городок». Эти песни стали знаковыми не только для самого исполнителя, но и для многих слушателей, которые находят в них отражение своих мыслей и чувств.

Особая атмосфера

Короткие истории между номерами создают особую атмосферу, наполняя вечер ощущением настоящей встречи. Вы сможете не просто насладиться музыкой, но и услышать увлекательные рассказа от художника, которые оставят след в вашем сердце. Такой вечер — это отличная возможность уйти от повседневной рутины и подключиться к миру живых эмоций.

Зачем приходить?

Концерт Леонида Овруцкого обещает быть теплыми и вдохновляющим. Это та музыка, которая помогает почувствовать себя, наполниться внутренним светом и найти силы для новых свершений. Присоединяйтесь к этому музыкальному вечеру и дайте себе возможность быть частью чего-то важного.

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В других городах
Сентябрь
30 сентября среда
19:00
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2

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