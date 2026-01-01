Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Леонид Овруцкий
Киноафиша Леонид Овруцкий

Леонид Овруцкий

6+
Возраст 6+

О концерте

Вечер о настоящей любви с Леонидом Овруцким

«Любовь — это то, ради чего всё начинается». Словами Леонида Овруцкого можно охарактеризовать новый спектакль, в котором любовь раскрывается во всей своей глубине. Это не проста идеализированная версия чувств, а настоящая, порой противоречивая и трогательная.

На этот раз вечер станет особым. Слушатели станут свидетелями историй о любви, которая осязаема, с сомнениями, прощениями и теплом. Здесь будет показано, как любовь умеет исцелять и оставаться даже в самые трудные моменты жизни. Это также вечер саморазмышления и поиска понимания, что любовь к себе — основа всех остальных отношений.

Знакомые песни обретут новое звучание, через них пройдут истории первой встречи и прощания. Каждый сможет увидеть в них отражение своего собственного опыта, а с весом каждой ноты обретёт чувство сопричастности.

Не упустите возможность быть частью этого удивительного вечера, где музыка и слова будут работать в унисон, принося тепло и надежду в сердца зрителей.

Купить билет на концерт Леонид Овруцкий

Помощь с билетами
В других городах
Март
13 марта пятница
19:00
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
от 1400 ₽
14 марта суббота
19:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 1900 ₽

В ближайшие дни

Рок-острова. 40 лет вместе! Юбилейный концерт
12+
Поп Рок
Рок-острова. 40 лет вместе! Юбилейный концерт
11 марта в 19:00 ДК «Красное Сормово»
от 1800 ₽
Те100стерон. Для влюбленных...
18+
Поп
Те100стерон. Для влюбленных...
26 апреля в 20:00 Руки вверх!
от 1800 ₽
Комедийная импровизация
18+
Юмор
Комедийная импровизация
27 марта в 21:30 Improv Club
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше