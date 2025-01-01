Леонид Овруцкий. Новогодние восемь историй под звёздным небом

Новогодняя версия шоу «8 историй» — атмосферное зимнее волшебство

Приглашаем вас на уникальное шоу «8 историй», которое перенесет вас в мир детства, мечтаний и праздничного волшебства. Это представление подарит возможность ощутить магию праздника по-иному — через искренние эмоции и неповторимые воспоминания.

Что вас ждет

Каждая из восьми историй, представленных в шоу, — это яркий фрагмент минувших лет, наполненный музыкой и светом. Вы сможете:

Погрузиться в воспоминания о том, как мы жили, любили и мечтали, с музыкальными произведениями, которые переносят в атмосферу детства;

Услышать звуки камерного оркестра, которые пробуждают в сердце настоящие эмоции;

Насладиться полнокупольным видеоконтентом, который дополнит зрительный опыт;

Провести время в компании близких и создать незабываемые моменты, которые будут долго греть вашу душу.

Вернуться к искренним чувствам

В этот Новый год у вас будет шанс вновь вернуться к детским эмоциям. Возможно, вы снова ощутите радость, когда сердце переполняется счастьем. Шоу «8 историй» — это не просто развлечение, а настоящее волшебство, которое запомнится вам надолго.

Ждем вас 28 декабря в Московском планетарии. Подарите себе и своим близким уникальный опыт, который дарит только театр!