Леонид Овруцкий. Новогоднее шоу «Всё начинается с тебя»

Новогодний вечер с Леонидом Овруцким в Москве

Приглашаем вас на магический вечер, наполненный музыкой и историями о том, как мы жили, любили и мечтали. Под руководством Леонида Овруцкого вы погрузитесь в атмосферу зимнего волшебства, где звучат любимые новогодние песни, которые наполнят ваши сердца теплотой и радостью.

Знакомые и близкие истории

В рамках программы прозвучат тёплые личные истории, знакомые каждому из нас. Это рассказы о детстве, дружбе, семье и мечтах, которые заставят каждого в зале сказать: «Это же и обо мне». Каждая история станет вступлением к известной и любимой песне, создавая уникальную атмосферу.

Живое исполнение

Особая магия живого звука сделает этот вечер незабываемым. Каждая нота, пропущенная через сердце исполнителя, найдет прямой путь к вашей душе, даря искренние эмоции. Слово и музыка идут рядом, раскрывая глубину момента и создавая общее эмоциональное пространство.

Смех и мечты

На этом вечере вы сможете смеяться, вспоминать, петь и мечтать. Может быть, вы снова почувствуете себя детьми, погрузившись в мир теплых воспоминаний и искренних ощущений.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного события!