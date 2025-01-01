Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Леонид Овруцкий. Новогоднее шоу «Всё начинается с тебя»
Билеты от 6000₽
Киноафиша Леонид Овруцкий. Новогоднее шоу «Всё начинается с тебя»

Леонид Овруцкий. Новогоднее шоу «Всё начинается с тебя»

6+
Возраст 6+
Билеты от 6000₽

О концерте

Новогодний вечер с Леонидом Овруцким в Москве

Приглашаем вас на магический вечер, наполненный музыкой и историями о том, как мы жили, любили и мечтали. Под руководством Леонида Овруцкого вы погрузитесь в атмосферу зимнего волшебства, где звучат любимые новогодние песни, которые наполнят ваши сердца теплотой и радостью.

Знакомые и близкие истории

В рамках программы прозвучат тёплые личные истории, знакомые каждому из нас. Это рассказы о детстве, дружбе, семье и мечтах, которые заставят каждого в зале сказать: «Это же и обо мне». Каждая история станет вступлением к известной и любимой песне, создавая уникальную атмосферу.

Живое исполнение

Особая магия живого звука сделает этот вечер незабываемым. Каждая нота, пропущенная через сердце исполнителя, найдет прямой путь к вашей душе, даря искренние эмоции. Слово и музыка идут рядом, раскрывая глубину момента и создавая общее эмоциональное пространство.

Смех и мечты

На этом вечере вы сможете смеяться, вспоминать, петь и мечтать. Может быть, вы снова почувствуете себя детьми, погрузившись в мир теплых воспоминаний и искренних ощущений.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного события!

Купить билет на концерт Леонид Овруцкий. Новогоднее шоу «Всё начинается с тебя»

Помощь с билетами
Декабрь
27 декабря суббота
20:00
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 6000 ₽

В ближайшие дни

Лунная соната. Концерт при свечах
6+
Классическая музыка
Лунная соната. Концерт при свечах
17 декабря в 19:00 Концертный зал им. Архиповой
от 3000 ₽
Музыкальное лото со стендап-комиком
18+
Юмор Живая музыка
Музыкальное лото со стендап-комиком
10 января в 19:00 Sq Bar Wine & Grill
от 935 ₽
Павел Кашин
18+
Поп Рок
Павел Кашин
24 января в 19:00 Академ-джаз-клуб
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше