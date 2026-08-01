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Леонид Кулаков
Билеты от 1500₽
Киноафиша Леонид Кулаков

Леонид Кулаков

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте

Стендап Концерт Леонида Кулакова: Новый Взгляд на Современность

Леонид Кулаков — известный стендап комик, продюсер и основатель лейбла и бара «Стендап Патрики». Его монологи, более 15 по числу, представляют собой искренний и честный взгляд на современные реалии через призму юмора. Кулаков вызывает разнообразные эмоции у зрителей: его творчество обсуждается, критикуется и восхищает.

Сольные выступления Леонида накапливают огромную популярность и просмотры, но только живое общение с артистом позволит по-настоящему понять его суть. Приглашаем вас насладиться стендапом, который обещает быть насыщенным новыми эмоциями и мыслями.

Что вас ждет

В программе — безбашенная комедия, необычные мысли и захватывающие чувства. Этот концерт обязательно оставит след в вашей памяти.

Важная информация

  • Сбор гостей за 30 минут до начала программы.
  • Возрастное ограничение 18+: для входа потребуется паспорт.
  • Лица, не достигшие 18 лет, не допускаются на концерт, даже в сопровождении родителей.
  • Зрители в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения не будут допущены на мероприятие.

Купить билет на концерт Леонид Кулаков

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Август
28 августа пятница
19:00
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 1500 ₽

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