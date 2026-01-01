Леонид Кулаков

Сольный концерт Леонида Кулакова в стендап-клубе Челябинска

Приглашаем вас на сольный концерт талантливого комика Леонида Кулакова в единственном стендап-клубе Челябинска! Это уникальная возможность насладиться его остроумными шутками и неординарным стилем исполнения.

Двери клуба откроются за полчаса до начала шоу. Мы рекомендуем прийти заранее, чтобы удобно занять свои места и успеть сделать заказ. Обратите внимание, что после начала представления работа бара прекращается.

Рассадка осуществляется строго в соответствии с выбранными вами местами на схеме. Позаботьтесь о своем комфорте заранее и приготовьтесь к вечеру смеха!