Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Леонид Кулаков
Киноафиша Леонид Кулаков

Леонид Кулаков

18+
Возраст 18+

О концерте

Сольный концерт Леонида Кулакова в стендап-клубе Челябинска

Приглашаем вас на сольный концерт талантливого комика Леонида Кулакова в единственном стендап-клубе Челябинска! Это уникальная возможность насладиться его остроумными шутками и неординарным стилем исполнения.

Двери клуба откроются за полчаса до начала шоу. Мы рекомендуем прийти заранее, чтобы удобно занять свои места и успеть сделать заказ. Обратите внимание, что после начала представления работа бара прекращается.

Рассадка осуществляется строго в соответствии с выбранными вами местами на схеме. Позаботьтесь о своем комфорте заранее и приготовьтесь к вечеру смеха!

Купить билет на концерт Леонид Кулаков

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
11 марта среда
20:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 2000 ₽
24 апреля пятница
19:00
Дом актера Уфа, Пушкина, 94
от 1600 ₽

В ближайшие дни

Гарик Сукачёв
12+
Рок
Гарик Сукачёв
12 апреля в 19:00 МТС Live Холл
от 3000 ₽
Пикник
6+
Рок
Пикник
12 апреля в 19:00 Дворец спорта «Юность»
от 2500 ₽
Большой стендап
18+
Юмор
Большой стендап
14 марта в 23:00 Стендап Челябинск
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше