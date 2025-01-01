Меню
Леонид Кулаков
Билеты от 1800₽
Леонид Кулаков

Леонид Кулаков

18+
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте

Стендап-концерт Леонида Кулакова в Москве

Леонид Кулаков — стендап-комик, продюсер и основатель лейбла и бара «Standup Patriki». Он доводит до идеала свою программу «Ищу Жену. Финал», и его выступления продолжают вызывать поток обсуждений, критики и восхищения.

Приглашаем вас на живой стендап — сольный концерт Леонида Кулакова. Это событие пройдет в стильном и модном пространстве Black Loft (by Bolshevik Loft), которое создает уникальную атмосферу. Здесь можно насладиться атмосферой и вкусной едой — в баре предложат коктейли, а в ресторане представлена европейская и русская кухня с авторской подачей.

Важная информация для зрителей

  • Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы в 21:00.
  • Начало выступления — в 21:30.
  • Посетителям с 18 лет (при входе потребуется паспорт для подтверждения возраста).

Рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать задержек в заказах и успеть насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу.

Купить билет на концерт Леонид Кулаков

Январь
10 января суббота
21:30
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 1800 ₽

