Новый спектакль от Леонида Кулакова: «Честный юмор»

Приглашаем вас на уникальное выступление Леонида Кулакова — основателя и руководителя бара «Stand Up Patriki». Этот андеграундный комик, известный своим неподражаемым стилем, представит новый концерт, который обещает стать настоящим событием!

О спектакле

Леонид Кулаков — мастер честного и актуального юмора. Его монологи пропитаны жизненной правдой и остроумными наблюдениями за современными событиями. За плечами комика уже восемь сольных концертов, и каждый из них — это неповторимый опыт, который не оставляет равнодушным.

Когда и где

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к определённому столику или месту за барной стойкой. Менеджеры зала помогут комфортно разместиться в порядке очереди.

Важно знать

Если вы планируете прийти с компанией, рекомендуется приобретать билеты одним заказом, чтобы гарантировать совместное размещение. Если ваши друзья покупают билеты на разные имена, обязательно сообщите об этом заранее, чтобы вас посадили вместе за один стол.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера с Леонидом Кулаковым — юмор, который нельзя пропустить!