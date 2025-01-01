Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Леонид Кулаков
Билеты от 1500₽
Киноафиша Леонид Кулаков

Леонид Кулаков

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Новый спектакль от Леонида Кулакова: «Честный юмор»

Приглашаем вас на уникальное выступление Леонида Кулакова — основателя и руководителя бара «Stand Up Patriki». Этот андеграундный комик, известный своим неподражаемым стилем, представит новый концерт, который обещает стать настоящим событием!

О спектакле

Леонид Кулаков — мастер честного и актуального юмора. Его монологи пропитаны жизненной правдой и остроумными наблюдениями за современными событиями. За плечами комика уже восемь сольных концертов, и каждый из них — это неповторимый опыт, который не оставляет равнодушным.

Когда и где

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к определённому столику или месту за барной стойкой. Менеджеры зала помогут комфортно разместиться в порядке очереди.

Важно знать

Если вы планируете прийти с компанией, рекомендуется приобретать билеты одним заказом, чтобы гарантировать совместное размещение. Если ваши друзья покупают билеты на разные имена, обязательно сообщите об этом заранее, чтобы вас посадили вместе за один стол.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера с Леонидом Кулаковым — юмор, который нельзя пропустить!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 августа
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
21:30 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Илья Раевский. Сольный концерт
18+
Юмор
Илья Раевский. Сольный концерт
29 августа в 21:40 Coin Event Hall
от 1000 ₽
Disco 80-90х
18+
Диско Вечеринка
Disco 80-90х
3 октября в 23:00 Petter
от 1000 ₽
Tribute to Ray Charles: Михаил Леванов
18+
Джаз
Tribute to Ray Charles: Михаил Леванов
26 октября в 20:00 Ритм-блюз
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше