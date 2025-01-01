Меню
Леонид Кулаков. Весенний тур
Киноафиша Леонид Кулаков. Весенний тур

Леонид Кулаков. Весенний тур

18+
Возраст 18+

О концерте

Леонид Кулаков с концертом в Нижнем Новгороде

Пространство DKRT приглашает вас на выступление стендап-комика Леонида Кулакова. Этот андеграундный артист не признает рамки и стереотипы, и его монологи часто поднимают самые актуальные темы современности.

О комике

Леонид Кулаков известен своим честным и откровенным юмором, который заставляет зрителей смеяться и задумываться одновременно. Его творческий подход позволяет освещать ситуации и события, мимо которых невозможно пройти. Кулаков — это голос поколения, учитывающий реалии нашей жизни.

Что вас ждет на шоу

Приходите на его выступление, чтобы насладиться настоящим, «трушным» юмором. Это отличная возможность отвлечься от повседневности и увидеть мир с другой стороны. Каждое шоу — это уникальное событие, полное сюрпризов и глубоких размышлений.

Интересные факты

Забавный факт: несмотря на свой статус андеграунд-комика, Кулаков активно привлекает внимание к важным социальным вопросам через свои номера. Его аудитория — это не только любители стендапа, но и те, кто ищет неподдельные эмоции и новые взгляды на привычные вещи.

Купить билет на концерт Леонид Кулаков. Весенний тур

В других городах
Апрель
18 апреля суббота
19:00
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
от 1200 ₽

