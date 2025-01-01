Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Леонид Кулаков. Весенний тур
Киноафиша Леонид Кулаков. Весенний тур

Леонид Кулаков. Весенний тур

18+
Возраст 18+

О концерте

Леонид Кулаков: весенний стендап-концерт в Воронеже

Не пропустите уникальную возможность увидеть выступление одного из самых ярких стендап-комиков России – Леонида Кулакова. В новом весеннем туре он представит свою программу в Воронеже, обещая зрителям незабываемые моменты и массу положительных эмоций.

О спектакле

Леонид Кулаков известен своим оригинальным стилем и обостренным чувством юмора, которое затрагивает повседневные темы и актуальные общественные вопросы. Его выступления – это не просто комедия, это погружение в мир наблюдений и личных историй, которые заставляют зрителей смеяться и задумываться одновременно.

Почему стоит посетить

  • Захватывающий рассказ о жизни и наблюдения за окружающим миром.
  • Уникальное взаимодействие с аудиторией.
  • Возможность увидеть любимого комика вживую.

Не упустите шанс стать частью весеннего вечера в компании лучшего стендап-комика. Подготовьтесь к зарядке положительной энергией и хорошим настроением!

Купить билет на концерт Леонид Кулаков. Весенний тур

Помощь с билетами
В других городах
Март
27 марта пятница
19:00
Воронежский стендап-клуб Воронеж, просп. Революции, 39
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Евгений Дятлов
12+
Эстрада Авторская песня
Евгений Дятлов
3 января в 19:00 Воронежский концертный зал
Билеты
Большой стендап
18+
Юмор
Большой стендап
3 января в 19:00 Воронежский стендап-клуб
от 1000 ₽
Soda Luv
16+
Хип-хоп
Soda Luv
3 апреля в 19:00 Aura
от 1999 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше