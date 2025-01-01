Леонид Кулаков. Сольный концерт

Московский стендап от Леонида Кулакова: не пропустите!

Леонид Кулаков — стендап комик, продюсер и основатель лейбла и бара «Standup Patriki». На протяжении своей карьеры он активно участвовал во множестве комедийных проектов. Сегодня Кулаков стал известным андеграундным комиком, который не принимает рамки и все реже появляется на телевидении. Вживую зрители могут по-настоящему понять, кто он такой.

Чистосердечные монологи

Монологи Кулакова — это настоящая правда. Его искренность и честность перед зрителем отражают современную действительность через мощную призму юмора. Лёню смотрят, обсуждают, критикуют и восхищаются. Его сольные выступления уже привлекли внимание и собрали немало просмотров.

Приглашение на шоу

Мы приглашаем вас на живой стендап, сольный концерт Леонида Кулакова! Внутри безбашенной комедии вас ждут новые эмоции, чувства и разнообразные мысли. Это мероприятие обещает быть незабываемым!

Информация о мероприятии

Событие состоится в Большевик Лофт. Здесь вас ждет разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Также предусмотрена бесплатная парковка.

Важно знать

Чтобы избежать задержек по заказам на кухню, рекомендуем приходить к сбору гостей. Сбор гостей начнется за 30 минут до начала программы. Обратите внимание: возрастное ограничение — 18+