Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Леонид Кулаков. Сольный концерт
Билеты от 1500₽
Киноафиша Леонид Кулаков. Сольный концерт

Леонид Кулаков. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Московский стендап от Леонида Кулакова: не пропустите!

Леонид Кулаков — стендап комик, продюсер и основатель лейбла и бара «Standup Patriki». На протяжении своей карьеры он активно участвовал во множестве комедийных проектов. Сегодня Кулаков стал известным андеграундным комиком, который не принимает рамки и все реже появляется на телевидении. Вживую зрители могут по-настоящему понять, кто он такой.

Чистосердечные монологи

Монологи Кулакова — это настоящая правда. Его искренность и честность перед зрителем отражают современную действительность через мощную призму юмора. Лёню смотрят, обсуждают, критикуют и восхищаются. Его сольные выступления уже привлекли внимание и собрали немало просмотров.

Приглашение на шоу

Мы приглашаем вас на живой стендап, сольный концерт Леонида Кулакова! Внутри безбашенной комедии вас ждут новые эмоции, чувства и разнообразные мысли. Это мероприятие обещает быть незабываемым!

Информация о мероприятии

Событие состоится в Большевик Лофт. Здесь вас ждет разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Также предусмотрена бесплатная парковка.

Важно знать

Чтобы избежать задержек по заказам на кухню, рекомендуем приходить к сбору гостей. Сбор гостей начнется за 30 минут до начала программы. Обратите внимание: возрастное ограничение — 18+

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
20:30 от 1500 ₽

Фотографии

Леонид Кулаков. Сольный концерт Леонид Кулаков. Сольный концерт Леонид Кулаков. Сольный концерт Леонид Кулаков. Сольный концерт

В ближайшие дни

Шедевры великих композиторов. Шопен. Концерт №1. Дворжак. Славянские танцы
6+
Классическая музыка
Шедевры великих композиторов. Шопен. Концерт №1. Дворжак. Славянские танцы
23 сентября в 19:00 Большой зал Консерватории
от 800 ₽
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
10 августа в 16:30 Standup Café
от 1200 ₽
СимфоМультимедия. Властелин Колец
12+
Неоклассика
СимфоМультимедия. Властелин Колец
26 октября в 16:30 Московский продюсерский центр
от 1800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше