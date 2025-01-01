Леонид Кулаков и Виктория Складчикова. Проверочный концерт

Вечер комедии с Леонидом Кулаковым и Викторией Складчиковой в Stand Up Патрики

Приглашаем вас на уникальное комедийное шоу, где вас ждет честный и остроумный юмор от Леонида Кулакова и Виктории Складчиковой. Эти талантливые комики подарят вам вечер, полный смеха и веселья.

Леонид Кулаков: мастер андеграунда

Леонид Кулаков — основатель и руководитель бара «Stand Up Patriki». Он известен как андеграунд комик, не принимающий рамок. В его арсенале — 8 сольных концертов и множество монологов, основанных на актуальных событиях. Его стиль — это честный, трушный юмор, который заставляет задуматься и одновременно развеселить.

Виктория Складчикова: финалистка и звезда шоу

Виктория Складчикова — яркая личность, участница шоу «Stand Up на ТНТ», а также финалистка первого сезона «Открытого микрофона». Она также принимала участие во втором сезоне YouTube-проекта «Большое шоу». Ее остроумие и харизма не оставят зрителей равнодушными.

Важная информация для зрителей

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Обратите внимание: посетители в алкогольном опьянении на мероприятие не допускаются! Входные билеты не привязаны к определенному столику или месту, однако менеджеры зала помогут комфортно разместиться в порядке очереди.

Если вы планируете посетить шоу компанией, рекомендуется покупать билеты одним заказом на всех. Если же ваши билеты оформлены на разные имена, обязательно сообщите об этом заранее, чтобы вас смогли разместить за одним столом.