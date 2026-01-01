Леонид Кулаков и Найка Казиева

Комедийный вечер в стендап баре «Патрики»

Очередной вечер смеха ожидает зрителей в стендап баре «Патрики». На сцене — Леонид Кулаков, талантливый стендап-комик, продюсер и основатель лейбла и бара. Его карьера охватывает множество комедийных проектов, и он зарекомендовал себя как крупный игрок на российской стендап-сцене.

Леонид представляет уникальный стиль, который выходит за рамки телевизионных форматов. Этот андеграунд-комик позволяет зрителю по-настоящему понять свою энергетику и юмор только вживую.

На мероприятии также выступит Найка Казиева, известная стендап-комик и участница популярных шоу «Женский стендап» и «Открытый микрофон», а также член команды Высшей лиги КВН.

Ограничения и условия посещения

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к определённому столику или месту за барной стойкой. Менеджеры зала помогут комфортно разместить всех гостей. Также существует возможность рассадки с другими зрителями за одним столом, поэтому если вы планируете прийти с компанией, рекомендуется приобретать билеты одним заказом.

Не упустите возможность стать частью этого комедийного вечера и зарядиться позитивом от лучших стендап-комиков!