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Леонид Кулаков и Найка Казиева
Билеты от 2000₽
Киноафиша Леонид Кулаков и Найка Казиева

Леонид Кулаков и Найка Казиева

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте

Комедийный вечер в стендап баре «Патрики»

Очередной вечер смеха ожидает зрителей в стендап баре «Патрики». На сцене — Леонид Кулаков, талантливый стендап-комик, продюсер и основатель лейбла и бара. Его карьера охватывает множество комедийных проектов, и он зарекомендовал себя как крупный игрок на российской стендап-сцене.

Леонид представляет уникальный стиль, который выходит за рамки телевизионных форматов. Этот андеграунд-комик позволяет зрителю по-настоящему понять свою энергетику и юмор только вживую.

На мероприятии также выступит Найка Казиева, известная стендап-комик и участница популярных шоу «Женский стендап» и «Открытый микрофон», а также член команды Высшей лиги КВН.

Ограничения и условия посещения

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к определённому столику или месту за барной стойкой. Менеджеры зала помогут комфортно разместить всех гостей. Также существует возможность рассадки с другими зрителями за одним столом, поэтому если вы планируете прийти с компанией, рекомендуется приобретать билеты одним заказом.

Не упустите возможность стать частью этого комедийного вечера и зарядиться позитивом от лучших стендап-комиков!

Купить билет на концерт Леонид Кулаков и Найка Казиева

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Сентябрь
14 сентября понедельник
21:30
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
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