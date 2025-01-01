Леонид Кулаков и Егор Свирский. Проверочный концерт

Стендап-вечер в «Stand Up Patriki»

Приглашаем вас на вечер стендап-комедии с участием двух талантливых исполнителей!

Леонид Кулаков

Леонид Кулаков — основатель и руководитель бара «Stand Up Patriki», андеграунд комик, не приемлющий рамки. Он снял и выпустил 8 сольных концертов, в которых его монологи — это честный и трушный юмор, отражающий актуальные события. Его стиль привлекает зрителей искренностью и умением находить смешное в повседневности.

Егор Свирский

Егор Свирский — стендап комик из Беларуси, стал известным благодаря участию в проектах «StanUp на ТНТ», «Разгоны», «Roast Battle» и другим. Он соведущий шоу «Поколения: Мужчины» и «Кенты», а также резидент бара «Stand Up Патрики». Как он сам себя называет, Егор — сигма бой и похититель сердец, что делает его выступления ещё более привлекательными.

Информация для гостей

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту за барной стойкой. Менеджеры зала разместят вас комфортно в порядке очереди. Если вы приходите компанией, рекомендуем приобретать билеты одним заказом, чтобы вас расположили за одним столом. Если же билеты куплены на разные имена, сообщите об этом заранее, чтобы вас объединили в одну компанию и посадили вместе.