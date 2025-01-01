Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Леонид Фёдоров
Билеты от 0₽
Киноафиша Леонид Фёдоров

Леонид Фёдоров

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте

Концерт Леонида Фёдорова в Москве

Леонид Фёдоров — лидер и вокалист петербургской рок-группы «Аукцыон», который считается одним из наиболее влиятельных и продуктивных исполнителей в российской рок-музыке. Его творчество охватывает широкий спектр стилей и направлений, что делает каждое его выступление уникальным.

Разнообразие творческого пути

Леонид Фёдоров известен не только как участник «Аукцыон», но и своими сольными работами. Он активно сотрудничает с поэтами и музыкантами, в том числе с обэриутами и авангардным контрабасистом Владимиром Волковым. Это сотрудничество приводит к созданию необычных и ярких музыкальных проектов, которые привлекают внимание зрителей и критиков.

Совместные проекты

Среди примечательных коллабораций Фёдорова можно выделить работу с группой «Крузенштерн и пароход», а также с поэтами Анри Волохонским и Алексеем Хвостенко. Эти проекты позволяют ему исследовать новые художественные горизонты и предлагать слушателям свежие музыкальные идеи.

Концерт Леонида Фёдорова — это возможность насладиться не только его известными хитами, но и услышать новые композиции, которые обязательно оставят след в сердцах зрителей. Приходите и станьте частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Леонид Фёдоров

Помощь с билетами
Декабрь
21 декабря воскресенье
19:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»

Фотографии

Леонид Фёдоров Леонид Фёдоров Леонид Фёдоров Леонид Фёдоров Леонид Фёдоров Леонид Фёдоров

В ближайшие дни

StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
11 декабря в 20:30 Сергеич
от 590 ₽
Рождество в Париже. Новогодний концерт французской музыки
6+
Джаз
Рождество в Париже. Новогодний концерт французской музыки
25 декабря в 20:00 Jam Club
от 2000 ₽
Анастасия Лютова & The Band
6+
Джаз
Анастасия Лютова & The Band
4 января в 21:00 Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше